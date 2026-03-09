Акції нафтових гігантів РФ різко зросли на тлі енергетичного шоку через Іран

Зняття американських санкцій з російської нафти подарує Путіну мільярди доларів.

Акції найбільших нафтовидобувних компаній Росії підскочили до багатомісячних максимумів на московській біржі після початку американо-ізраїльської операції в Ірані, яка занурила світ у найсильніший енергетичний шок з 1970-х років.

Як пише The Moscow Times, з 27 лютого сумарна капіталізація "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нафти", "Сургутнефтегаза" і "Татнефти" збільшилася на 1,969 трильйона рублів або 25 млрд доларів.

Акції "Роснефти" за півтора тижні злетіли на 25%, що збільшило ринкову вартість компанії на 1,045 трлн рублів. "Лукойл" подорожчав на 10,2%, або 370 млрд рублів; "Газпром нафта" – на 11%, або 261 млрд рублів; "Татнефть" – на 20%, або 236 млрд рублів, а "Сургутнефтегаз" – на 7,2%, або 57 млрд рублів.

"Всього два місяці тому нафтовики РФ вимушено скорочували видобуток після того, як ціна сорту Urals впала до 40 доларів за барель, а в морі накопичилися десятки мільйонів нерозпроданих барелів. Тепер же США тимчасово дозволили продаж нафти в Індію без санкційних наслідків, вартість Urals піднялася до 70 доларів, а в індійських портах її продають вже не зі знижкою, а з премією до сорту Brent.

Це дає нафтовикам додатковий виторг на 8-10 млн доларів на добу, що безпосередньо підтримує їх грошові потоки, наводить видання оцінки аналітика Freedom Finance Global Володимира Чернова.

Зняття американських санкцій з російської нафти ніяк не вплине на проблему її дефіциту і просто подарує Путіну мільярди доларів, вважає експерт німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. За його словами, барелі з Росії і так текли до Індії та Китаю, просто це було складно, повільно і дорого, а тепер стане значно простіше.

Для російських нафтових компаній, які минулого року зіткнулися з падінням прибутків у 2-3 рази, а наприкінці року і зовсім були змушені видобувати нафту у збиток на половині родовищ, те, що відбувається, означає "помітне поліпшення цінової кон'юнктури".

За прогнозом "Альфа-банку", для російського бюджету, який почав рік з двократного падіння нафтогазових доходів, ситуація також може розвернутися в кращу сторону: сировинні надходження в березні можуть досягти 800-900 млрд рублів, що більш ніж удвічі перевищує рівні січня-лютого.

Ціни на нафту - останні новини

9 березня ціни на нафту продовжили зростання, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року. Вартість нафти марок WTI і Brent станом на ранок перевищила 119 доларів за барель.

Деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання з приводу тривалих перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку через розширення війни США та Ізраїлю з Іраном.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" обговорять можливість спільного випуску нафти з резервів під координацією Міжнародного енергетичного агентства, щоб стримати рекордне зростання цін на нафту.

