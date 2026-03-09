Іран втратив частину літаків Іл-76, Ан-72, C-130 і Boeing 707: з'явилися супутникові знімки

Ці літаки становили основу логістичного потенціалу Ірану.

Іран втратив частину свого військового авіапарку, а також паливозаправники Boeing на двох стратегічних аеродромах. Як пише Militarnyi, про це свідчать дані Soar і OSINT-аналітика Samir.

Відзначається, що на території міжнародних аеропортів у Ширазі та Тегерані зафіксовано знищення низки літаків. Зокрема, в аеропорту Шираз знищено два військово-транспортні літаки C-130 Hercules і один важкий військово-транспортний літак Іл-76.

Також в столичному аеропорту Мехрабад були знищені щонайменше три літаки Boeing 747 і три Іл-76. У виданні зазначили, що ці літаки виконували функції вантажних перевезень і повітряних заправників.

Крім того, на стоянках Мехрабада, ймовірно, були уражені кілька літаків Ан-72 і Boeing 707. Точна кількість пошкодженої техніки невідома.

У виданні нагадали, що Іран отримав літаки C-130 Hercules наприкінці 1970-х років, коли США активно постачали техніку в цю країну. За наявними даними, Тегеран на початку 2020-х років мав близько 15-20 одиниць цих літаків.

Також у виданні зазначили, що Іран використовував вантажні та заправні версії літаків Boeing 747 у військових цілях, що є незвичайним явищем. Загалом у складі ЗС Ірану та пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції (КСІР) авіаліній перебувало не більше 5 таких літаків.

Ізраїль вивчав винищувачі МіГ-29, щоб підготуватися до війни з Іраном

Раніше аналітики видання The War Zone заявили, що ще в кінці 1990-х років Ізраїль випробував літаки МіГ-29, готуючись до війни проти Ірану. Імовірно, три винищувачі для тестів Ізраїль отримав від Польщі в квітні 1997 року.

Після випробувань ЦАХАЛ зробив практичні висновки, які дозволили Ізраїлю в результаті побудувати найпотужніші ВПС в регіоні.

