Європа хоче стати посередником у війні в Ірані та просувати українські дрони, - Каллас

ЄС планує озброїти країни Перської затоки українськими технологіями, заявила чільна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Євросоюз планує запустити дипломатичну ініціативу для постачання українських засобів перехоплення безпілотників до країн Близького Сходу на тлі війни в Ірані. З огляду на те що РФ може допомагати Ірану бити по американських базах, унікальний досвід України в перехоплюванні "Шахедів" можна використати для протистояння атакам, заявила топдипломатка ЄС Кая Каллас згідно з повідомленням кореспондента "Радіо Свобода".

На щорічній конференції послів блоку 9 березня Каллас зазначила, що Брюссель уважно стежить за діями Кремля та Тегерана. Кая Каллас вважає таку коаліцію очікуваною та небезпечною, адже Росія передає іранському режиму розвідувальні дані. Сам Іран активно атакує дронами країни Перської затоки.

"У відповідь на потребу в перехоплювачах дронів ми готуємо нову ініціативу – стати своєрідним "посередником", який об’єднає промислові можливості України з військовими потребами країн Близького Сходу", - зауважила Каллас.

ЄС планує поєднати українські виробничі потужності з фінансовими та оборонними запитами арабських держав. Дипломатка переконана в тому, що іранський режим стрімко слабшає. Попри агресивну риторику Тегерана, його реальні військові можливості залишаються обмеженими, але мирне населення регіону продовжує страждати від атак, зазначила Каллас.

"Саме тому ЄС продовжує закликати всі сторони проявляти максимальну стриманість, захищати цивільних і дотримуватися міжнародного права", – заявила представниця Євросоюзу.

Що відомо про можливу допомогу Перській затоці з боку України

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова надати допомогу країнам Близького Сходу у сфері безпеки, але за умови підтримки зусиль з припинення російської агресії.

"Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним про припинення вогню, а вони в хороших економічних відносинах, тоді хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати й захистити або навчити захищатись від іранських атак", - зауважив голова держави.

А журнал Forbes відзначає, що пропозиція України щодо постачання безпілотних апаратів країнам Перської затоки є досить вагомою. У статті наголошується, що протягом 2025 року українські війська завдали суттєвих збитків російським системам ППО на суму близько 4 мільярдів доларів США. Цей успіх був досягнутий переважно шляхом ефективного використання відносно недорогих дронів.

