Уряд готує нову програму підтримки українців через шалене зростання цін на пальне

Свириденко також пообіцяла забезпечити безперебійну наявність пального на заправках.

Кабінет міністрів працює над засобами підтримки для тих українців, які найбільше потребуватимуть допомоги через значне зростання цін на пальне. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Міністр економіки Олексій Соболев разом з міністерством фінансів та міністерством енергетики опрацьовують можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги у зв’язку зі суттєвим зростанням цін на нафтопродукти", – повідомляє Свириденко.

Уряд пообіцяв забезпечити безперебійну поставку пального. А державна "Укрнафта", за словами прем'єрки, виконуватиме роль "орієнтира справедливої ціни на ринку".

"Контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку. Водночас важливо забезпечити, щоб їхня робота не створювала безпідставного тиску або перешкод для добросовісного бізнесу", - зазначила прем'єрка.

Ціни на пальне та ситуація в економіці – останні новини

Внаслідок бойових дій США проти Ірану, вартість пального на українських АЗС продовжує зростати. Так, середня ціна дизелю становить 71,60 грн/л. Преміум-бензин марки А-95 коштує 72,58 грн/л. Звичайний 95-й продають в середньому по 69,02 грн/л.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попереджає, що здорожчання енергоносіїв лише на 10% до кінця року матиме важкі наслідки для всієї світової економіки. Це сповільнить економічне зростання та викличе інфляцію в межах 40 базисних пунктів.

