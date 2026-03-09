Орбан знайшов причину, чому ЄС повинен скасувати всі санкції проти російської енергетики

Прем'єр-міністр Угорщини звернувся з відповідним листом до голови Єврокомісії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що не тільки війна на Близькому Сході, але й Україна винна у зростанні цін на нафту в його країні. Про це він написав у своєму зверненні у Facebook.

За його словами, "серйозною загрозою" для Угорщини і Словаччини є не лише війна на Близькому Сході, але й "українська нафтова блокада, запроваджена Зеленським". Йдеться про нібито блокування перекачки російської нафти нафтопроводом "Дружба" територією України.

За словами Орбана, це загроза не тільки для двох згаданих ним країн, але й для всього Європейського Союзу. Він зазначив, що звернувся з листом до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому закликав Євросоюз "призупинити всі санкції, запроваджені щодо російської енергетики", щоб запобігти зростанню цін на дизельне паливо та бензин.

Відео дня

Також угорський прем'єр заявив, що 9 березня скликав позачергове засідання уряду Угорщини щодо ситуації, яка склалася, і шляхів її вирішення.

Ситуація з нафтопроводом "Дружба"

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок атаки РФ по нафтопроводу "Дружба" 27 січня транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинено. 6 лютого уряд Угорщини в ультимативній формі озвучив вимогу до України відновити транзит російської нафти або дозволити групі інспекторів в'їхати до країни для перевірки нафтопроводу.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу сказав, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць–півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури.

Тим часом Угорщина блокує кредит для України від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Будапешт заперечує провину РФ щодо удару по нафтопроводу, звинувачуючи Україну у зумисному блокуванні роботи "Дружби".

Вас також можуть зацікавити новини: