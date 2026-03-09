У США сфотографували бомбардувальник-'зомбі', який повернули в небо з 'кладовища літаків'

Цей бомбардувальник є одним із найпотужніших бомбардувальників у світі.

Авіаційний фотограф Райан Родрігес зробив дуже незвичайні знімки: він сфотографував "голий" B-1B Lancer, що скидає паливо на великій висоті над Абіліном, штат Техас. Про це повідомляє The Aviationist.

Літак, помічений Родрігесом, це B-1B Lancer з бортовим номером 86-0115 та ім’ям Rage, відновлений з так званого "кладовища літаків". Він проходив функціональний контрольний політ після заводського ремонту перед поверненням у стрій.

B-1B провів більше двох років у 309-й AMARG (Групі з технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки) на авіабазі Девіс-Монтен в Арізоні.

Роботи почалися після того, як американські фахівці встановили, що відновлення літака зі звалища буде економічнішим, ніж ремонт іншого бомбардувальника – Hungry Devil.

Відновлення літаків є дуже складною з технологічної точки зору процедурою. Під час неї бомбардувальники практично повністю розбирають. Кожна деталь проходить перевірку, всі дефекти усуваються, після чого літак збирають заново і повертають на базу – практично в "новому" стані.

Після завершення інспекцій машина виконує серію випробувальних польотів. Тільки після цього вона офіційно приймається назад в стрій і повертається до своєї ескадрильї.

Довідка УНІАН. B-1 Lancer – це американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності, створений компанією Rockwell International.

Літак був розроблений у 1960-х роках як заміна дозвукового бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress.

Обидва ці літаки й досі залишаються на озброєнні Повітряних сил США. Причому "ветеран" B-52 може пережити B-1B – передбачається, що він буде служити американцям близько 100 років, тоді як B-1 можуть згодом вивести з експлуатації.

Серед головних особливостей B-1B – дуже широкий арсенал зброї. Серед іншого він може нести крилаті ракети JASSM і LRASM, а також крилаті бомби JSOW.

Стратегічні бомбардувальники – інші новини

У якості заміни для B-1B виступає новий малопомітний бомбардувальник B-21 Raider – концептуально дуже близький до B-2 Spirit. Наразі він перебуває на кінцевій стадії випробувань з метою перевірки його конструкційних та експлуатаційних характеристик.

Під впливом американського досвіду росіяни хочуть створити свій власний бомбардувальник-"невидимку", який отримав позначення ПАК ДА (Перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації). На думку більшості західних фахівців, спроба Москви створити аналог B-2 зазнала краху.

