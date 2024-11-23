Росія хоче повернути контроль над своїм прикордонням до інавгурації Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити Сили оборони України з території Курської області до 20 січня – дня інавгурації обраного президентом США Дональда Трампа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, пише Суспільне.

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав Зеленський.

Український президент висловив переконання, що Курська операція ЗСУ натомість показує неспроможність путінського режиму захистити свої власні російські території, оскільки усі сили російської армії кинуто на окуповані території України.

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"У нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він (Путін – УНІАН) передає через командування особисті прохання [солдатам], що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", — сказав Зеленський.

Курська операція ЗСУ: останні новини

Як писав УНІАН, несподіваний український прорив у Курській області змусив Росію відмовитися від власних планів наступу на Запоріжжя. Замість того росіянам довелося спішно перекидати війська із Запорізького напрямку на Курський.

На піку українського просування Сили оборони України контролювали близько 1400 кв. км. території Курської області. Зараз ця територія скоротилася до 800 кв. км, однак це коштувало росіянам втрати 25 тисяч солдатів.

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