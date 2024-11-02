Курська операція: українські воїни просунулися біля Суджі, - ISW

Втім, у сусідньому Глушковському районі бої не ведуться, там спостерігається затишшя.

Українська операція у Курській області РФ триває. Нещодавно воїни просунулися на північ від Суджі. Водночас у Глушковському районі спостерігається певне затишшя, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 31 жовтня підтверджують просування українських військ до західної та південно-західної частини Руського Порічного, що на північ від Суджі.

Водночас російські пропагандисти запевняють, що окупантам вдалося просунутися на схід від Кореневого – біля Крем'яного. Жодних підтверджень цих територіальних змін немає.

Відео дня

Крім того, російські джерела заявляли про штурмові дії українських військ поблизу Новоіванівки на південний схід від Кореневого та у районі Пльохового, що на південь від Суджі.

У Курській області діють підрозділи російської 83-ї окремої повітряно-десантної бригади та 810-ї окремої морської піхотної бригади Чорноморського флоту РФ.

Курська область - останні новини

Як повідомляв УНІАН, експерт з військових питань з RAND Corporation Майкл Бонерт звернув увагу, що українські військовослужбовці в Курській операції отримали над Росією перевагу, якої ніколи не мали протягом усієї повномасштабної війни. Вона полягає в тому, що ЗСУ не потрібно захищати жодне з російських міст у Курській області.

Водночас військовий експерт зі Стімсонівського центру Вільям Альберк зазначив, що Росія поки що відвойовує "найлегші ділянки" і що "російським окупантам буде набагато важче впоратися з іншою частиною українського виступу". Україна, за його словами, може "вибирати, коли і де оборонятися".

Своєю чергою експерт Дмитро Снєгирьов не виключає, що зона впливу ЗСУ на території РФ буде розширена за рахунок Брянської та Бєлгородської областей.

Вас також можуть зацікавити новини: