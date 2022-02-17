Глави держав і урядів країн-членів ЄС проведуть неформальне обговорення ситуації з нарощування Росією військових сил біля кордону України.

Лідери країн Європейського Союзу стежать за ситуацією з останніми обстрілами з боку бойовиків на Донбасі, але не обговорюватимуть сьогодні конкретні нові санкції проти Росії.

Про це перед зустріччю з приводу ситуації в Україні заявив один з європейських чиновників, який говорив на умовах анонімності, пише Reuters.

"Привід для санкцій - це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно спостерігаємо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, усвідомлюємо, що це може бути використано як тест чи виправдання", - зазначив посадовець, відповідаючи на запитання про останній обстріл на Донбасі.

Зазначимо, що глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу проведуть неформальне обговорення ситуації з нарощування Росією військових сил біля кордону України.

За словами посадовця, здебільшого це буде дебрифінг лідерів Франції та Німеччини після їх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Натомість пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". Водночас ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".

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