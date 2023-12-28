У Міноборони Великої Британії зазначили, що це вже третій російський ВДК, знищений українською армією.

Українська армія повністю знищила великий десантний корабель "Новочеркаськ" ВМФ Російської Федерації в порту Феодосії. Ще два десантні кораблі. ймовірно, були пошкоджені.

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що в момент удару на судні знаходився вибухонебезпечний вантаж, що і стало причиною потужного вторинного вибуху.

Відзначається, що Росія раніше вже втратила ще два великих десантних корабля:

Відео дня

"Саратов" затонув 24 березня 2022 року;

"Мінськ" функціонально зруйнований у сухому доці 13 вересня 2023 року.

Крім того, ще два ВДК, ймовірно, отримали пошкодження. За інформацією розвідників, Москва планувала використовувати ВДК під час вторгнення в Україну, тому подвоїла кількість суден у Чорному морі в рамках підготовки до війни.

"Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе і відносно крихке автомобільне і залізничне сполучення по Кримському мосту, який пов'язує Крим з Росією", - вказано у повідомленні в Twitter.

Ліквідація "Новочеркаська" - головні новини

У ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії прогриміли потужні вибухи. ЗСУ вдарили по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

Супутникові знімки порту після атаки показали, що корабель повністю знищений. При цьому головний редактор Defence Express Олег Катков вважає, що Росія зможе замінити цей корабель не раніше 2035-2036 років.

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