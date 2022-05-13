Самопроголошений голова Республіки Білорусь відзначив ефективність роботи мобільних груп.

Диктатор Олександр Лукашенко раптово похвалив Збройні сили України і закликав "взяти урок" у наших захисників. Самопроголошеного правителя Білорусі особливо захопили ефективні операції мобільних груп ЗСУ.

Лукашенко зробив таку заяву під час засідання з оборонного замовлення РБ на 2022 рік.

"Ще раз звертаюся до уроків і досвіду українського конфлікту. Підкреслю особливо: якщо танки, то дуже популярні серед військових Т-72. Модернізовані наші танки — хороша зброя. А що стосується легкоброньованих автомобілів "Кайман", теж пам'ятайте — ми робили крен до того, що все-таки армія наша повинна бути мобільною", — повідомив Лукашенко.

Далі узурпатор похвалив дії мобільних груп ЗСУ. За словами диктатора, вони наносили стрімкі удари по ворогу, який перевершує числом.

"Найефективнішими, в тому числі з боку українських Збройних сил, виявилися мобільні групи, які миттєво, несподівано наближалися до супротивника, який набагато їх перевершує, і завдають разючих ударів", — продовжив Лукашенко.

Участь Білорусі у війні проти України: що відомо

Нагадаємо, 10 травня в Білорусі почалася раптова "перевірка" військ через навчання НАТО на території країн-членів Альянсу. На ці напрямки послані війська.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич заявив, що країна розгорнула сили спеціальних операцій на кордоні нібито у відповідь на створене Україною угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб.

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що Білорусь не стане вторгатися в нашу країну. За його словами, зараз ситуація змінилася, і війська РБ будуть змушені наступати без підтримки РФ. Схожої думки притримується військовий експерт Олег Жданов.

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