Кількість власноруч викопаних могил у дворах зростає.

Маріупольці зберігають тіла рідних вдома або на вулиці по 10 днів в очікуванні дозволу на поховання.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Поховання. Черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів. Влітку. Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці в імпровізованих моргах. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, у місті давно немає світла, води. Воно практично зруйноване російськими окупантами.

20 травня мер Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання в місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

За даними Бойченка, у Маріуполі залишається понад 100 тис. жителів. Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тисяч маріупольців до кінця цього року.

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