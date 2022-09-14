Існують 30-40% шанси, що до Різдва в російській армії трапиться колапс, і війна в Україні закінчиться. На поточний момент немає передумов до перехоплення ініціативи окупантами і продовження наступальних дій.
Такою думкою в розмові зі Sky News поділився маршал Королівських ВПС Британії у відставці, колишній генеральний директор Академії оборони і генеральний директор Об'єднаного стратегічного командування з розвитку збройних сил Едвард Стрінгер.
"Я не думаю, що росіяни зможуть відновити свої збройні сили, щоб знову захопити ініціативу і знову перейти в наступ. Тому тепер нам належить побачити, як це буде розвиватися на місцях, і ми сподіваємося, що Зеленський опиниться в такому положенні, коли він зможе почати переговори на вигідних умовах і, можливо, навіть перемогти все російське вторгнення в його країну", — заявив Стрінгер.
Відставний маршал авіації також повідомив, що всі війни закінчуються переговорами. Але перед цим необхідно сформувати сильну позицію і зрозуміти, наскільки відкритими залишати дипломатичні канали. За словами Стрінгера, потрібно також визначитися, якою мірою дозволяти Путіну вважати себе частиною світової сім'ї народів.
"Я завжди думав, що це [кінець війни] відбудеться наступного року. Я думаю, що зараз це [закінчення війни в поточному році] можливо, і не хочеться бути людиною, яка говорить, що все закінчиться до Різдва, але зараз можливо, що в російських збройних силах може статися колапс... мова йде про 30-40% [шанси], і це ставить під питання майбутнє Путіна, путінізму, і захід повинен зараз дуже сильно задуматися про те, як буде виглядати світ після Путіна", — підсумував Стрінгер.
Нагадаємо, згідно з прогнозом військового експерта Олега Жданова, війна затягнеться до весни 2023 року. А в РФ ще в червні заявляли про закінчення бойових дій до кінця 2022-го.
Війна Російської Федерації проти України
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