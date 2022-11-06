На його думку, вона використовує обстріли як підтвердження своїх вимог у переговорах.

В Росії льотний склад, особливо дальньої авіації, випускають на бойове чергування для виконання завдань тільки в понеділок, коли вони відіспалися.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан сказав в ефірі інформаційного телемарафону, пояснюючи, чому Росія масовано обстрілює міста України саме в понеділки.

"Льотний склад, особливо дальньої авіації Ту-95, Ту-160, їх так випускають на бойові чергування для виконання завдань - тому вони в неділю відсипаються, а з понеділка з ранку починають роботу", - сказав він.

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При цьому він підкреслив, що такі масовані удари по території України бувають у випадку, коли ми чуємо якісь пропозиції до переговорів, наприклад, від Макрона або Ердогана. Тоді Росія "як країна терорист ракетами продтверждает свої вимоги".

Світан сказав, що оскільки останні два-три дні таких вимог до переговорів не було чутно, то він не думає, що завтра буде масована ракетна атака по Україні.

При цьому експерт додав, що не виключений обстріл ракетами С-300, який постійно відбувається, по декількох містах - Миколаїв, Нікополь, Запоріжжя, Харків і найближчі до фронту міста на глибину 100 кілометрів.

Масовані обстріли України

Як відомо, російська армія систематично б'є по об'єктах критичної інфраструктури України.

В результаті таких атак вже зруйнована третина електростанцій, а також пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури.

Влада закликає громадян економити електроенергію і усвідомлено користуватися элетроприборами, особливо в пікові години. Крім того, в Україні ввели погодинні відключення світла для збалансованого функціонування енергосистеми.

Як відомо, Україна вже домовилися з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

У НЕК "Укренерго" кажуть, що заклик економити електроенергію буде актуальним весь опалювальний сезон.

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