Масований удар по Києву: зруйновані будинки та лікарня, є загиблі й десятки поранених (фото)

Відомо про понад півсотні поранених.

Вночі Росія знову масовано атакувала Київ дронами та ракетами, внаслідок атаки сталися численні руйнування та пожежі у багатьох районах, є загиблі та десятки поранених. Про це повідомляє голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

Так, станом на 6 ранку відомо про чотирьох загиблих у столиці.

"Кількість постраждалих мешканців міста зросла до 29 людей, серед них – дві дитини", - повідомив Ткаченко.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив, що в столиці постраждала 51 людина. Із них - троє дітей. У стаціонарах лікарень перебувають 35 поранених, в тому числі, одна дитина.

Оновлено 7.45. Вже відомо про 58 постраждалих у столиці. Із них 40 медики госпіталізували. В тому числі, двох дітей.

За останніми даними, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БПЛА, виникло загоряння на території АЗС.

В Оболонському районі падіння уламків зафіксували на відкритих територіях – обидва біля дитячих садочків. Також виникло загоряння на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловій 3-поверховій будівлі, а також ушкодження фасадної частини та даху 9-поверхового житлового будинку. Ще внаслідок влучання уламків в 24-поверховий житловий будинок виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Падіння уламків також спричинило пожежу ще в 2 нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі.

У Святошинському районі внаслідок влучання уламків сталось загоряння на рівні 1-го поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі внаслідок повторного влучання ракети в 9-поверховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій. Також на дах іншого 9-поверхового житлового будинку впали уламки, внаслідок чого виникло загоряння на даху та пошкоджене скління вікон. Ще у Подільському районі внаслідок падіння уламків ймовірно БпЛА, пожежа на території нежитлової забудови.

У Голосіївському районі сталось руйнування 2-го та 3-го поверхів поліклініки. На відкритій території, внаслідок падіння уламків, палали кілька автівок. Також падіння уламків були зафіксовані на відкритих територіях.

У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у 2 приватних будинках

Російські удари по Україні

Дніпро в ніч на 2 червня також був під атакою росіян, зруновано житловий квартал.

За останніми даними Дніпропетровської ОВА, 5 людей загинули, 25 - поранені.

23 людей госпіталізовані серед них 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених у важкому стані.

