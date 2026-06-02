Російська атака на Дніпро: в ОВА повідомили про 4 загиблих та 16 поранених

В Дніпрі в результаті атаки росіян в ніч на 2 червня, загинуло четверо осіб, повідомив в Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

Також Ганжа додав, що станом на майже 04:00 ранку, відомо, що 15 людей госпіталізовано. При цьому, 71-річна жінка та 22-річний чоловік у важкому стані.

До цього він повідомляв, що в лікарні померла 73-річна жінка, яка отримала поранення в результаті російської атаки на місто.

В місті Кам'янске, Днепропетровської області загалом відомо про трьох постраждалих.

"Двом людям знадобилася медична допомога. Це 49-річна жінка та 50-річний чоловік. Загалом у місті троє постраждалих. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОДА.

Відомо, що внаслідок ворожого удару частково зруйновано двоповерховий будинок, на місці виникла пожежа. Також постраждали кілька квартир у чотириповерховому будинку.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дніпрі вигоріло вщент приміщення відділення №1 Нової пошти. Співробітники відділення не постраждали. В компанії повідомляли, що інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання. Клієнтам пообіцяли компенсувати оголошену вартість знищених відправлень.

Також ми писали, що вдень 21 травня Росія атакувала місто, внаслідок чого було пошкоджено дві багатоповерхівки. Повідомлялося, що постраждали щонайменше 11 осіб. Відомо, що пошкодження дістали чотириповерховий будинок та висотка. Серед постраждалих був 13-річний хлопчик.

