За словами Владислав Селезньова, мова йде про набагато менші цифрові покажчики.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що в РФ не зможуть мобілізувати 300 тис. осіб, не кажучи вже про більшу кількість для поповнення свого війська у війні в Україні.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо подивитись на роботу комісаріатів збройних сил РФ, то вона дещо шкутильгає. Ми бачимо, що з року в рік ті самі військкомати не виконують планові покажчики щодо призову на строкову військову службу. Причому не виконують дуже суттєво. У відсотках від 15 до 20% некоплект російського війська саме під час проведення планових призовів на стокову службу", - зазначив він.

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За словами Селезньова, він не має впевненості, що таким складом сил та засобів і за наявності саме такої системи мобілізації росіяни зможуть в найкоротші терміни призвати в достатній кількості особовий склад для війни в Україні.

"Я навіть не кажу, що вони зможуть призвати й заявлені 300 тис. Мова буде йти про набагато менші цифрові покажчики", - підкреслив Селезньов.

Він при цьому зазначив, що, звичайно, Україна має орієнтуватися на зміни в чисельному складі російських окупантів, але в першу чергу, має орієнтуватися на збільшення бойових можливостей українського війська.

І в цьому контексті нагадав, що зараз Україна отримує від партнерів дуже ефективну зброю.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.