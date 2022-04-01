У Генштабі розповіли про втрати окупантів станом на 1 квітня / фото Генштаб

У Генштабі Збройних сил України оновили втрати Російської Федерації з моменту повномасштабного вторгнення.

Актуальні дані станом на перше квітня опубліковані на офіційній сторінці командування ЗСУ на Facebook.

Втрати Росії в Україні

  • особового складу — близько 17 700 осіб;
  • танків — 625 одиниць;
  • бойових броньованих машин — 1751 одиниця;
  • артилерійських систем — 316 одиниць;
  • РСЗВ — 96 одиниць;
  • засобів ППО — 54 одиниці;
  • літаків — 143 одиниці;
  • гвинтокрилів — 131 одиниця;
  • автомобільної техніки — 1220 одиниць;
  • Кораблів/катерів — 7 одиниць;
  • цистерн з ПММ — 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 одиниць;
  • спеціальної техніка — 24 одиниці;
  • пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність бойових зіткнень на різних напрямках.

Втрати РФ станом на 1 квітня / фото Генштаб

Якщо порівняти з попереднім звітом, то можна побачити прогрес ЗСУ за добу. Українські захисники змогли знищити 200 чоловік особового складу ворога, 9 танків, 16 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем і 8 винищувачів. І це ще не повний перелік.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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