Кількість знищених ворогів і техніки зростає з кожним днем.

У Генштабі Збройних сил України оновили втрати Російської Федерації з моменту повномасштабного вторгнення.

Актуальні дані станом на перше квітня опубліковані на офіційній сторінці командування ЗСУ на Facebook.

Втрати Росії в Україні

особового складу — близько 17 700 осіб;

танків — 625 одиниць;

бойових броньованих машин — 1751 одиниця;

артилерійських систем — 316 одиниць;

РСЗВ — 96 одиниць;

засобів ППО — 54 одиниці;

літаків — 143 одиниці;

гвинтокрилів — 131 одиниця;

автомобільної техніки — 1220 одиниць;

Кораблів/катерів — 7 одиниць;

цистерн з ПММ — 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 одиниць;

спеціальної техніка — 24 одиниці;

пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність бойових зіткнень на різних напрямках.

Якщо порівняти з попереднім звітом, то можна побачити прогрес ЗСУ за добу. Українські захисники змогли знищити 200 чоловік особового складу ворога, 9 танків, 16 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем і 8 винищувачів. І це ще не повний перелік.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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