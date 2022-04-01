У Генштабі Збройних сил України оновили втрати Російської Федерації з моменту повномасштабного вторгнення.
Актуальні дані станом на перше квітня опубліковані на офіційній сторінці командування ЗСУ на Facebook.
Втрати Росії в Україні
- особового складу — близько 17 700 осіб;
- танків — 625 одиниць;
- бойових броньованих машин — 1751 одиниця;
- артилерійських систем — 316 одиниць;
- РСЗВ — 96 одиниць;
- засобів ППО — 54 одиниці;
- літаків — 143 одиниці;
- гвинтокрилів — 131 одиниця;
- автомобільної техніки — 1220 одиниць;
- Кораблів/катерів — 7 одиниць;
- цистерн з ПММ — 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 одиниць;
- спеціальної техніка — 24 одиниці;
- пускових установок ОТРК/ТРК — 4 одиниці.
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність бойових зіткнень на різних напрямках.
Якщо порівняти з попереднім звітом, то можна побачити прогрес ЗСУ за добу. Українські захисники змогли знищити 200 чоловік особового складу ворога, 9 танків, 16 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем і 8 винищувачів. І це ще не повний перелік.
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