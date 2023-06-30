Також знищено було 13 одиниць озброєння та військової техніки.

На Таврійському напрямку за останню добу втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції", - наголосив він.

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Так, повідомив Тарнавський, на цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби виконали 1 тис. 130 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 13 одиниць ОВТ", - написав командувач.

Йдеться, зокрема про два танки, три бойових броньованих машини, два БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", безпілотник "Supercam" тощо.

Втрати РФ - останні дані

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 560 російських загарбників. Так, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять вже близько 228 тис. 340 осіб.

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