Мер Мелітополя наголосив, що всім колаборантам не втекти, вони будуть відповідати перед законом України.

Мелітопольські колаборанти шукають шляхи втечі й прихисток на інших тимчасово окупованих Росією територіях України.

"Ми знаємо випадки, коли наші мешканці розповідають, що просто в ресторані в Мелітополі колаборанти вже спілкуються, як бігти. Через Крим бігти чи через Донецьк", - повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

Федоров наголосив, що всім колаборантам не втекти, вони будуть відповідати перед законом України.

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"Сьогодні ми бачимо тенденцію, коли колаборанти виходять на зв'язок з нашими спецслужбами, органами місцевого самоврядування і намагаються укладати угоди, щоб якось пом'якшити собі відповідальність у майбутньому. Натомість вони готові надавати інформацію про сили ворога на нашій території...", - додав голова Мелітополя.

Війна в Україні: Мелітополь

Як повідомляв УНІАН, на днях у Мелітопольському районі Запорізької області вибухом було зруйновано чергову військову базу російських окупантів.

Також, за даними Генштабу України, російські окупанти проводять додаткове обладнання оборонних рубежів вздовж ділянки автошляху Каховка (Херсонська обл.) - Мелітополь.

Напередодні УНІАН писав, що в місті росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців. Так відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя.

Раніше боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Костянтин Денисов заявив, що в Мелітополі через постійні успіхи партизанів окупанти почали підготовку до можливого так званого "трибуналу".

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