Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що в місті росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців.
Як він розповів у коментарі Радіо Свобода, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого окупанти викрали понад 700 жителів Мелітополя.
За даними Федорова, на сьогодні в полоні російських окупантів перебувають понад 100 мешканців міста. Він також зазначив, що в Мелітополі спостерігаються нові хвилі викрадень людей.
"Після кожної вдалої спроби наших сил опору ліквідувати окупантів та колаборантів, рашисти оточують райони та проводять обшуки. Якщо людина вдома має щось українське – чи то прапор, чи то одяг із символікою – людину викрадають, до неї застосовуються тортури", – наголосив Федоров.
Водночас Федоров зауважив, що колаборанти із тимчасово окупованих територій Запорізької області "біжать як щури з корабля".
Ситуація в Мелітополі: що відомо
Як повідомив мер окупованого міста Іван Федоров, у мелітопольські катівні окупанти привозять новомобілізованих для того, щоб тренувати їх бити цивільних. Він додав, що тортури місцевого населення посилюються, деякі мешканці перебувають у катівнях вісім місяців.
Крім того міський голова Іван Федоров зазначив, що російські окупанти в Мелітополі та Мелітопольському районі заселяються у відібрані в місцевих жителів будинки, дитячі садочки і школи.
Раніше боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Костянтин Денисов заявив, що в Мелітополі через постійні успіхи партизанів окупанти почали підготовку до можливого так званого "трибуналу".