Вони хочуть його протиставити трибуналу, який ініціювала Україна на міжнародній арені проти російських злочинів.

В Мелітополі Запорізької області через постійні успіхи партизанів окупанти почали підготовку до можливого так званого "трибуналу".

Український спротив активно працює над знищенням представників окупаційного уряду та військових потужностей. Про це заявив боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії Костянтин Денисов в ефірі "Еспресо".

"В Мелітополі - постійні успіхи партизанів. Дуже активно місто працює по знищенню представників так званого проросійського уряду та знищення військових потужностей. Ми можемо говорити про успіхи українських партизанів", - зазначив військовий.

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За його словами, росіяни хочуть провести захід, який протиставлять міжнародному трибуналу проти злочинів окупантів.

"Є інформація, що у відповідь на ефективні дії партизан росіяни можуть влаштувати показовий "трибунал" нібито над "посібниками укронацистів". Вони зараз загнали декількох своїх інструкторів з РФ, які починають підготовку до можливого так званого трибуналу. Вони хочуть його протиставити трибуналу, який ініціювала Україна на міжнародній арені проти злочинів. Окупанти бісяться, а наші партизани вдало працюють. Треба бути готовими до різноманітних провокацій", - підсумував Денисов.

Ситуація в Мелітополі

14 листопада 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на майже всій тимчасово окупованій частині Запоріжжя немає енергопостачання, а також почалися проблеми з водою.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Росія перекидає війська у Мелітополь з Каховки та Нової Каховки. Звільнення Мелітополя може відрізати окупантів від постачання з РФ.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує звільнення Мелітополя та Маріуполя від окупантів уже цієї зими.

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