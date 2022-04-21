В результаті нічного обстрілу міста практично знищені два ринки на Північній Салтівці. Також було пряме попадання в житловий будинок.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що на сьогодні в місті перебувають близько 1 млн мирних жителів.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Ситуація напружена, вночі були масовані обстріли, два ринки знищені. Зараз рятувальники гасять там пожежі. Крім того, було пряме попадання у ще один житловий будинок. Російський агресор з люттю, жорстокістю руйнує Харків", - зазначив Терехов.

Він уточнив, що в результаті нічного обстрілу практично знищені два ринки на Північній Салтівці.

Також, за інформацією Терехова, на сьогодні в Харкові перебувають близько 1 млн мирних жителів.

"Близько 1 млн осіб сьогодні перебувають в місті Харкові. Близько 30% евакуювалися, це в основному люди похилого віку, жінки з дітьми, інші перебувають в місті. Я розмовляю з людьми і вони нікуди не збираються їхати, тому що це наше місто і ми не вважаємо сьогодні необхідним залишати його", - сказав Терехов.

Раніше у розвідці повідомляли, що у Харківській області окупанти ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів.