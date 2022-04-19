Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

У Харкові в результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу загинули 4 людини, 14 мирних – поранені.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район м. Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 4 людини, ще 14 мирних - поранено. Пошкоджено більше 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, 19 квітня голова Харківської ОВА Синьогубов повідомив про обстріли житлових районів Харкова, зокрема Київського та Індустріального, Дергачівського, Чугуївського районів. Він зазначив, що відомо про 16 поранених, трьох загиблих, але інформація уточнювалася.

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