За його словами, окупанти хотіли б дістати керівництво України, але не можуть.

Зрадник Олег Царьов відкрито зізнався, що Росія б'є по цивільних об'єктах свідомо, оскільки не може дістати керівництво України.

В ефірі однієї з пропагандистських програм Царьов заявив, що нібито все українське військово-політичне керівництво "сидить по бункерах", тому росіяни їх не дістануть. Натомість вони можуть запускати ракети по житлових будинках, що й роблять.

"Відповідь отримають не люди, які задумували цю операцію - вони сидять по бункерах. Вони давно не сидять в Офісі президента та Міністерстві оборони. Вони всі сидять в бункерах, ми їх не дістанемо. Відповідь отримають жителі Києва, Умані, Дніпра...", - цинічно заявив Царьов.

Цинічні атаки РФ на цивільні об'єкти

Росія намагається зірвати український контрнаступ кривавими ракетними ударами по житлових будинках. Нещодавно сталася така масована атака - близько 5 ранку 28 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Були запущені 23 ракети та два дрони, 21 ракету збили українські сили ППО.

Одна із незбитих російських ракет влучила у житлову багатоповерхівку в Умані. Внаслідок влучання загинули 23 людей, серед яких - шестеро дітей. В області було оголошено триденну жалобу за загиблими.

Згодом, у ніч на 1 травня, Росія випустила по Україні 18 ракет повітряного базування Х-101/Х-555, з них 15 вдалось збити.

У ту ж ніч ворог завдав удару по Павлограду, влучивши, зокрема, у промислове підприємство. Унаслідок атаки РФ в місті пошкоджено також понад 20 багатоповерхівок, постраждали 34 особи.

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