Зрадник України заявив, що в Москві не очікували такої допомоги від Заходу.

Колишній депутат Верховної Ради, сепаратист та зрадник Олег Царьов, який втік до Росії, заговорив про підготовку до програшу у війні проти України. Панічні заяви прозвучали на тлі підготовки контрнаступу ЗСУ та поставок західної зброї.

У своєму Telegram-каналі він заявив, що війна проти України вже давно не відповідає меті взяти Київ, а плану на випадок програшу у Росії не було. Він вказав, що в Кремлі не очікували, що Захід буде активно допомагати Україні, тому закликав Москву подумати про запасний план.

"Зараз Захід витрачає гроші і постачає озброєння для вирішального наступу України на сухопутний коридор до Криму. Захід не витрачає гроші просто так - немає звички викидати гроші на вітер. Я скажу зараз неприємну річ: повинен бути план, що робити за негативним сценарієм", – написав Царьов.

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За його словами, план на випадок поразки "не панікерство" й нікому не завадить.

Заяви Царьова - що відомо

Член "Партії регіонів" Олег Царьов втік з України під час Революції Гідності. Він відкрито підтримував агресію Росії проти України та фінансував бойовиків.

У 2016 році Генпрокуратура України направила до суду справу Царьова до суду та оголосила його в міжнародний розшук. 3 травня 2022 року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив його до 12 років укладення.

Крім того, спецслужби США з'ясували, що Москва планувала зробити з Царьова маріонеткового керівника захопленої України. Він неодноразово робив скандальні заяви, в тому числі, що в разі програшу РФ "доведеться шандарахнути ядерною зброєю по жінкам і дітям" в Україні.

13 березня 2023 року Царьов окрито зізнався, що режим Януковича розробив план розпаду України, але відокремити повинні були не Донбас, а нібито західні області України.

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