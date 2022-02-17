Секретар РНБО також прокоментував обстріл Станиці Луганської.

В РНБО заявили, що не бачать повномасштабного наступу Росії на кордони з Україною, натомість - лише масовані провокації.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо мова йде про повномасштабну операцію відносно нашої країни, ми такого не бачимо. Ми на сьогодні бачимо провокації з боку РФ. Ми їх бачимо постійно", - зазначив секретар РНБО.

Коментуючи сьогоднішній обстріл Станиці Луганської, Данілов також назвав його "зухвалою провокацією".

"Сьогодні це вже було зухвало, сьогодні це була масована провокація. Мета - щоб ми почали військовим шляхом потужно відповідати, щоб нас звинуватити в тому, що ніби-то ми причетні до того, що сьогодні вони б хотіли, щоб розгорнулося на нашій території. Ми, як нам би того не хотілося, були стриманими і ні в якому разі не велися на провокації", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відреагував на обстріл Станиці Луганської російськими окупантами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де на той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії. Також пошкоджена комунальна інфраструктура - половина селища залишилася без електропостачання.

За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Разом з тим пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". При тому, що ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".

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