Російське військове керівництво вважало "вагнерівців" м’ясом.

Третя штурмова бригада крайні кілька місяців захищала місто Бахмут від просувань російських сил. Як заявив командир батальйону Петро Горбатенко для The Guardian, на одного вбитого українського військового припадали 10 ліквідованих окупантів.

"Ви виграєте битви не завойовуючи й окуповуючи землю, а знищуючи свого ворога, його техніку та склади. Ми вбили 10 з них на кожного, кого вони вбили з наших, і це не враховуючи втрати артилерії. Тому ми справді вбили багатьох із них, але вони були переважно з групи "Вагнера". Для них вони були просто м'ясом", - сказав Горбатенко.

Інший комбат Дмитро Кухарчук заявив, що командири "вагнерівців" взагалі не шкодували своїх підопічних. Росіяни настільки дешево оцінювали життя власних солдатів, що під час ближнього бою між піхотою російська артилерія вражала місце зіткнення, де були і "свої", і "чужі".

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"Ми це бачили на власні очі, вони з артилерії вбивали своїх", – сказав Кухарчук.

Поточна ситуація на Бахмутському напрямку: що відомо

За минулу добу на Бахмутському напрямку сталося чотири бойових зіткнення з росіянами. Окупанти суттєво знизили темп своїх атак у цій зоні фронту за останні кілька днів.

В НГУ заявили, що росіяни на Бахмутському напрямку перейшли до оборони. Вони майже втратили наступальну ініціативу. Однак у той же час була збільшення кількість артилерійських обстрілів.

Згідно з даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, 31 травня в Бахмуті спостерігалося збільшення артилерійських обстрілів, рівнями схожих на найінтенсивніші фази боїв за місто. У той же час, українські військові продовжували просування на Бахмутському напрямку.

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