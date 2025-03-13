Наразі Україна не використовує свій ВПК на 100%, вважає Роман Бабай.

Росіяни можуть не зупинитися на фронті під тиском перемовин. Але їх можуть зупинити Сили оборони України. Таку думку висловив Роман Бабай, командир взводу НРК 3-ї окремої штурмової бригади в етері на Radio NV.

"Не один рік ми показуємо, що ми вміємо і ми це зробимо. Серед побратимів інших розмов і немає. Ми розуміємо, що відбувається, ми знаємо, для чого ми тут знаходимося і ми знаємо, що маємо робити. Про такі глобальні речі - думати, чи не думати. Ми краще показуватимемо та робитимемо", - сказав Бабай.

Він також прокоментував тиск з боку Сполучених штатів на Україну. Зокрема, призупинення передачі Києву допомоги від Вашингтона. За його словами, цей крок може допомогти Україні, змусивши працювати ВПК на повну потужність.

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"Я погоджуюсь зі словами нашого командира. Що в нас вже було призупинення допомоги. І воно нам дало поштовх до розвитку БПЛА. Ми тоді почали активно їх використовувати, розвивати. І ми маємо результат. Тому зупинка допомоги - це виклик. Але водночас це вікно для того, щоб ми нарощували свою міць, українське виробництво. На сьогодні ми не на 100% його використовуємо", - додав Бабай.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні кремлівський диктатор Путін вперше відреагував на пропозицію України та США призупинити бойові дії на 30 днів. Він сказав, що Росія не проти призупинення бойових дій. Але це припинення "має призвести до довгострокового миру та усунення першопричини кризи".

Тим часом у США припустили збільшення санкційного тиску на Росію, якщо вона не погодиться піти на мирні перемовини. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Штати готові чинити тиск на обидві сторони.

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