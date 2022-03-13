Окупант назвав свою мету на війні в Україні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови російського загарбника, який назвав свою головну мету на війні в Україні. За його словами, його бригада знаходитиметься тут поки вони не візьмуть Маріуполь.

"Ми тут до тих пір, поки Маріуполь не візьмемо. А там "Азов" сидять, п***раси. У нас великі втрати, тому ми можемо повернутися 16 числа. Ну, ті, хто вижив. У знайомого з мого відділення вчора найкращий друг помер. Мої друзі - теж. За день 700 осіб. Вони вчора увійшли в місто, а там школа, а в школі сиділи "Азов". Вони наших розбомбили там і все, зв'язку з ними немає. Нас в місто відправляють маленькими шматочками, а всі, хто туди їдуть - більше не повертаються", - сказав окупант.

Також він розповів про те, як українські військові захищають нашу Україну. Ймовірно, окупантам стає страшно і вони не знають куди бігти.

"Ти не знаєш звідки вони стріляють. Зверху граната - вибух, друга - вибух. Ми біжимо, але ніхто не знає куди бігти", - додав загарбник.

Нагадаємо, раніше окупант телефоном розповів про втрати на війні в Україні.

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