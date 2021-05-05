Зокрема, Боррель поінформує міністрів оборони про ситуацію у зв'язку з останнім воєнним нарощенням Росії біля кордону України.

Рада Європейського Союзу з питань закордонних справ завтра, 6 травня, збереться за участі міністрів оборони країн-членів ЄС для обговорення ряду питань, у тому числі - ситуації на кордоні України та Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

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Зокрема, у Брюсселі на засіданні міністрів оборони головуватиме віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за Києвом).

Так, у рамках розгляду поточних питань Боррель поінформує міністрів про ситуацію на східному кордоні України, в африканському регіоні Сахель і про розвиток ситуації у Мозамбіку. "Високий представник ЄС зупиниться на поточній ситуації на східному кордоні України на тлі останнього воєнного нарощення Росії", - йдеться у повідомленні.

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу повинні також ухвалити рішення про участь Канади, Норвегії і США у місіях і операціях європейської оборонної ініціативи Постійне структурне співробітництво з питань безпеки і оборони (PESCO).

Також очільники оборонних відомств розглянуть висновки з питань безпеки і оборони, які будуть схвалені 10 травня на засіданні міністрів закордонних справ. Головною темою порядку денного стане обмін думками щодо ініціативи ЄС "Стратегічний компас", яка спрямована на посилення спільної європейської безпеки і оборони.

Крім того, відбудеться неформальне обговорення з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом оперативної участі у регіонах, які становлять спільний інтерес для ЄС і Альянсу.

Стягування російських військ до кордонів України

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Віталій Саєнко