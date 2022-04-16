За словами Маляр, наразі занадто рано робити певні висновки щодо позицій сторін, коли триває активна фаза війни. Але є певні загальні успіхи, про які можна вже заявити.

Більшість ракет, які російські окупанти запускають по території України, вдається успішно збивати завдяки засобам протиповітряної оборони.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час національного телемарафону.

Її спитали, як саме змінилася ситуація для української армії на морі після того, як вдалося знищити російський ракетний крейсер "Москва".

За словами Маляр, наразі занадто рано робити певні висновки щодо позицій сторін, коли триває активна фаза війни.

Конкретно щодо ситуації на морі, то Росія продовжує свою діяльність: блокує судноплавство, розвіддіяльність та загалом морські простори, а також знищує кораблі іноземних держав.

Попри це, є певні загальні успіхи, про які можна вже заявити. Вони, зокрема, стосуються збитих російських ракет.

"Якщо порівнювати, що Росії вдалося зробити і що ЗСУ вдалося зупинити й не допустити, то безумовно тут перевага на боці української армії. І попри те, що кожен ракетний удар російської армії для нас надзвичайно болючий, менше з тим, значно більшій кількості ракетних ударів вдалося запобігти", – заявила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, сили ППО знищили 4 крилаті ракети, які летіли на Львівщині.

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