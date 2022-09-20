Росія отримає в цій війні результат Гітлера в 1945 році.

У Міністерстві оборони України заявили, що Росію у війні проти України чекає результат Гітлера 1945 року.

Відповідний пост Міноборони розмістило в мікроблозі Twitter.

"Русисти-реконструктори на окупованих територіях не втомлюються повторювати нацистський референдум про аншлюс Австрії. Вони чекають результатів 1938 року. Замість цього вони отримають результат Гітлера в 1945 році", - йдеться в повідомленні відомства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські окупанти оголосили про намір провести фейкове голосування на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня.

Офіційні результати псевдоголосувань загарбники обіцяють оприлюднити 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" можуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

Стало відомо, що Центрвиборчком Російської Федерації збираються організувати ділянки для голосування на "референдумах" на території Російської Федерації.

Водночас голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай певен, що проведення "референдуму" на окупованих територіях Луганщини відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.

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