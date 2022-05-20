За словами експерта, Путін має намір розтягнути цей конфлікт і почекати, коли європейська економіка зазнає збитків від нафтового ембарго, і вже тоді почати домовлятися.

РФ хоче заморозити війну в Україні і зафіксувати нову лінію розмежування, переконавши Європу змусити Україну погодитися на "Мінськ-3" або "Стамбул-1".

Про це в коментарі ТСН сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Перемога України на полі бою становить проблему для деяких представників Європейського "олігархату". Західні партнери намагаються знайти будь-які варіанти до повернення business as usual з Росією. Саме тому, як зазначив експерт, від деяких європейських лідерів звучать пропозиції про "збереження обличчя Путіна".

"Перемога України в цій війні дає старт новому тотальному економічному переформатуванню Європи. Тому Європейському олігархату, який до цього жив в одних умовах, тепер потрібно буде адаптуватися до інших, і вони дуже стурбовані. Якщо Україна зараз дійсно завдасть поразки Росії, це будуть просто такі наслідки, від яких ніхто не сховається. Вже не кажучи про те, що міф про велику і потужну Росію – це фейк, який не дозволяє далі існувати тій моделі, яку європейський олігархат собі створив", - пояснив експерт.

За словами Самуся, Путін, звичайно, хотів би великої перемоги. Він сподівається на певні військові успіхи, зокрема, на Донбасі, і не залишає надій на Одесу, побудувавши наземний коридор через Придністров'я до Криму. Це, на його думку, створило б замкнутий геополітичний цикл, якби Україну відрізали від моря і Дунаю, фактично перетворивши на сухопутну державу.

Однак зараз Путін про це не мріє. Його завдання - це розтягнути цей конфлікт, створивши умови, коли європейська економіка (а українську він хоче взагалі зруйнувати) під час зими отримала б всі "виручки", як думає Путін, від нафтового і газового ембарго.

"Якщо подивитися, на чому зараз фокусується російська пропаганда, крім власне військових питань, вони акцентують на зростанні цін на бензин в Європі і США. І вони кажуть, що це тільки початок, тому що коли буде реальне ембарго на нафту і газ, тоді європейській економіці буде кінець. Тому Путін щиро вірить, що взимку європейці приповзуть до нього на колінах і скажуть: давайте заморожувати війну, змушуйте Україну зупинитися", — вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання Wall Street Journal проаналізувало п'ять сценаріїв закінчення війни в Україні та їх імовірність.

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