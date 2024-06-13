За минулу добу на у районі Кринок було шість штурмів

Російські загарбники минулої доби втратили на лівобережжі Дніпра багато техніки, зокрема п’ять човнів.

"Мінус 5 човнів за день у ворога на Півдні. Хм.. Зазвичай 1-2. Щось "пішло не так" мабуть...", - повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у соціальних мережах .

За даними Сил оборони півдня, за минулу добу отримано підтвердження, про зменшення кількості особового складу росіян на Придніпровському та Оріхівському напрямках на 111 осіб. Також ворог втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк,шість гармат, міномет, 16 одиниць автобронетехніки, п'ять човнів та квадроцикл.

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За минулу добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 6 штурмів, на лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив також 6 марних штурмів в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

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У ЗСУ повідомляли, що на півдні російські окупанти атакують позиції Сил оборони за допомогою різних засобів, в тому числі мотоциклів. Наприклад, 5 червня на Оріхівському та Придніпровському напрямках противник втратив три установки "Град БМ-21", 12 гармат тощо.

Також йшлося, що противники продовжують втрачати човни – тоді ж вони втратили дві такі одиниці. Водночас окупанти намагаються розв'язувати проблему – створюють так звану Дніпровську флотилію.

Ворог сподівається, що тоді зможе перекидати у потрібні місця плавзасоби, щоб виконувати бойові завдання. Наразі загарбники користуються на Херсонщині різноманітним "флотом", у складі якого – човни, відібрані у місцевих рибалок.

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