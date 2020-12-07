За інформацією наукового директора Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Олексія Гараня, наразі готується засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому може бути ухвалено нове рішення щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань радить президенту Володимиру Зеленському просувати ідею введення на Донбас міжнародної миротворчої місії ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції на тему: «Рік після саміту в Парижі. Як змінилася миротворча політика президента Зеленського і що про це думають українці».

Він нагадав, що з 27 липня 2020 року на Донбасі почало діяти тривале перемир'я, яке все одно порушується Росією і підконтрольними їй бойовиками.

"Питання полягає у тому, що якщо Україна не піде на політичні поступки Росії, то Путін піде на зрив перемир'я і буде продовжувати тиск на Україну і на Зеленського шляхом снайперських пострілів і шляхом вбивств наших військових", - сказав Гарань.

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Він зазначив, що «план А» Зеленського не спрацьовує, і наразі готується засідання РНБО, на якому може бути ухвалено нове рішення щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

"Що буде у цьому рішення принципово нового - ми не знаємо", - сказав Гарань.

При цьому експерт звернув увагу на план дій щодо Донбасу, який представив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Гарань вважає, що цей план сформульований «дуже хитро».

"З одного боку, там вписані традиційні українські вимоги, які Росія виконувати не хоче, і очевидно, що вона їх не буде виконувати. І тому, коли там з'являється дата, що місцеві вибори можуть бути проведені 31 березня - то ми розуміємо, що це нереалістично. Тому що все, про що говорить Кравчук... це зроблено не буде, і ніяких виборів 31 березня не відбудеться", - сказав Гарань.

Водночас він вважає, що нереалістичні дати для проведення місцевих виборів на Донбасі можуть створювати небезпеку і ризики.

Гарань заявив, що експерти Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва підготували певні рекомендації для української влади.

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Зокрема, Зеленському пропонується просувати ідею організації міжнародної миротворчої місії ООН, зокрема, ініціювати розробку відповідного проекту резолюції Ради безпеки та проекту указу.

"Так, ми розуміємо, що Росія буде проти цього і буде це блокувати. Для нас, насправді, така місія - найкращий варіант, і тому ми маємо використовувати те, що вже було зроблено, і пробувати проштовхувати цю ідею. Якщо Росія буде це зривати, а вона буде це зривати, то це дає нам додаткові «козирі», але ми не можемо виводити цю ідею з нашого інформаційного поля", - переконаний експерт.

Миротворча місія на Донбасі: що відомо

Ідею розгортання миротворчої місії на Донбасі висловив у 2017 році на той час президент України Петро Порошенко.

У вересні 2017 року під час виступу на дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН Порошенко заявив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон. Миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі.

Росія категорично виступає проти введення миротворців на Донбас.

У вересні 2019 року Зеленський заявив, що з обережністю ставиться до ідеї розгортання на Донбасі миротворчої місії.

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Автор: Віталій Саєнко