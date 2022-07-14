Зазначається, що екологічні наслідки для міста будуть жахливими.

В окупованому Маріуполі другу добу палають завод "Сателіт" та полігон твердих побутових відходів.

Про це повідомив заступник мера міста Петро Андрющенко.

"Місто перетворено на місто пожеж. Виникла пожежа на основному полігоні твердих побутових відходів в Лівобережному районі. Пожежу навіть не намагаються локалізовувати. Навпаки - росіяни продовжують скидати будівельне сміття, що фактично консервує вогонь та унеможливлює гасіння", - йдеться у повідомленні.

Він зазначає, що екологічні наслідки будуть жахливими, враховуючи шкідливість диму.

"Знову виникла пожежа на агро-заводі "Сателіт" при черговій спробі крадіжки насіння соняшника. Залишки палають другу добу", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти змушують маріупольців розбирати завали за кашу і воду.

"Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Тарілка каші та пляшка води - єдина гарантована оплата важкої праці на спеці. Всього окупаційній владі Маріуполя виділено грошей на оплату 900 робочих на завалах", - повідомляв Андрющенко.

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