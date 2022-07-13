Радник міського голови повідомив, що це російський сателіт.

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти частково відновили мобільний та інтернет-зв’язок. Проте радіти цьому зарано, адже увесь зв'язок російський.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає "Радіо Свобода".

Так, у місті почав з'являтися зв'язок. Проте окупанти брешуть, що цей зв'язок нібито не має відношення до РФ. Він нібито з'явився завдяки так званій самопроголошеній "ДНР", але це не так, підкреслив Андрющенко.

"З’явився зв’язок: телефонний зв’язок, є частково по місту вай-фай, частково деякі будинки вже отримали швидкісний інтернет. І 4G теж частково з’явився. Вони кажуть, що цей зв’язок "ДНРівський", але можна називати як завгодно, але це точно російський сателіт", – зазначив радник міського голови.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти вербують маріупольців, пропонуючи посади пожежних інспекторів. Рашисти набирають людей віком виключно від 25 до 30 років, без досвіду роботи.

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