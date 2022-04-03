Українські дипломати налаштовані добивати РФ "за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перерахував міжнародні компанії, які вирішили припинити співпрацю з Російською Федерацією за останню добу.

Про це глава МЗС повідомив у соціальній мережі Facebook.

Глава МЗС зазначив, що міжнародний бізнес згортає взаємодію з Росією або виходить з Росії.

"А хто не виходить - тих активно стимулюємо. Навіть жорсткими методами. Під час війни дипломатія не завжди дипломатична. Головне - результат", - зазначив міністр.

Також Кулеба перерахував рішення міжнародних бізнес-компаній за попередню добу щодо припинення або призупинення співпраці з РФ.

Зокрема, авіакомпанія Wizz Air скасовує всі рейси до РФ та з неї мінімум до 30 жовтня; фінський виробник лісозаготовчої техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі; данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної теxніки Danfoss оголосив про виxід; американська Amsted Rail Company закриває офіс у Москві та згортає виробництво підшипників в Саратові; Disney з 7 квітня повністю зупиняє прокат фільмів в російських кінотеатрах; виробництво на заводі ПСМА Рус в Калузі, де збирають Peugeot, Citroen, Opel припинять через брак комплектуючих; лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на 3,5 млрд дол. за понад 100 своїх літаків, які залишилися в РФ. На думку Кулеби, AerCap обов’язково виграє цю справу.

Крім того, аукціон Christie’s заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service ухвалило рішення відкликати всі свої рейтинги Росії і російських регіонів. До речі, паралельно росіяни бігають по світу і намагаються підкупом відновити втрачені рейтинги російських компаній енергетичного сектору, тому що поважні рейтингові агентства позбавили їх рейтингів, без яких бізнес робити набагато важче, а часто взагалі неможливо", - зазначив міністр.

"Кожен на цій війні має робити своє для перемоги. Ми будемо крок за кроком дипломатією, але недипломатично добивати Росію за кожну українську сльозу, краплю крові та кожен біль", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Держдеп озвучив деталі розмови Блінкена з Кулебою. Сполучені Штати, союзники та партнери продовжуватимуть карати винних за звірства, скоєні в Україні, наголошують у Держдепі.

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