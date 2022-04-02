Сполучені Штати, союзники та партнери продовжуватимуть карати винних за звірства, скоєні в Україні, наголошують у Держдепі.

Сполучені штати високо оцінюють прихильність України до участі в дипломатії для припинення агресії Росії.

Про це йдеться в офіційно оприлюдненому коментарі керівника прес-служби Держдепартаменту США Неда Прайса.

"Державний секретар Ентоні Дж. Блінкен розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб розповісти про нещодавню зустріч у Варшаві, Польща. Секретар наголосив на зусиллях США надати Україні необхідну підтримку для захисту від неспровокованої, невиправданої та жорстокої війни Російської Федерації. Секретар наголосив на непохитній і незмінній підтримці Сполученими Штатами України та високо оцінив прихильність України до участі в дипломатії", - йдеться у коментарі.

Також зазначається, що Блінкен у розмові запевнив, що Сполучені Штати, союзники та партнери продовжуватимуть карати винних за звірства, скоєні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном зазначив у Twitter, що попереду Росію чекає ще більше ударів по економічній, фінансовій системі та торгівлі.

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