Наразі проти РФ запроваджені вже чотири санкційні пакети.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підготовку Євросоюзом п’ятого пакету санкцій проти Росії – він допоможе закрити всі лазівки для обходу обмежень.

Про це глава МЗС заявив в ефірі національного телемарафону.

Наразі проти РФ запроваджені вже чотири санкційні пакети.

"Якраз у пʼятому пакеті санкцій, який буде незабаром ухвалений, величезний блок закриватиме виявлені за останній місяць лазівки для обходу санкцій російською федерацією", - сказав Кулеба.

Задля цього і Кулеба, і президент Володимир Зеленський спілкуються зі своїми колегами тих країн, які Росія може використати для обходу санкцій.

З такими державами також проводять розмови й британські та американські партнери.

"Не можу розкрити деталі, але скажу, що багато таких шляхів ми закрили на політичному рівні", - додав Кулеба.

ЄС, Британія та США миттєво ввели проти Росії перший нищівний пакет санкцій, коли російські війська вторглися на територію України 24 лютого.

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