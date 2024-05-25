Один український командир заявив, що брак особового складу має руйнівний вплив на поле бою.

Згідно з новим законом про мобілізацію українські чоловіки тепер стоять перед вибором: підкоритися і зіткнутися з можливістю відправки на передову або спробувати ухилитися, ризикуючи бути покараними і засудженими.

Як пише видання CNN, один український командир, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки, заявив, що брак особового складу чинить руйнівний вплив на поле бою. "Якби в Авдіївці було на 1000-1500 військовослужбовців більше, ми б захистили слабкі місця, через які проникав противник... Якби у нас було більше людей, ми б протрималися набагато довше", - сказав він CNN.

Ця нестача кадрів чинить величезний тиск на тих, хто вже служить. "Війна все ще триває, і мобілізація необхідна. Люди, які боролися два роки, втомилися. Деякі божеволіють", - сказав Ярослав Галас, який служить у 128-й гірничо-штурмовій бригаді.

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"Солдатам необхідний повноцінний відпочинок протягом кількох місяців. Їм потрібно зцілитися, розслабитися і забути. Їм потрібно витратити гроші, зароблені потом і кров'ю, на вирішення своїх економічних та особистих проблем", - сказав він CNN.

Поки незрозуміло, скільки людей буде призвано. Але вже зараз деякі військові офіцери задаються питанням, чи спрацює це. Їх найбільше турбує те, що зрештою у них з'являться загони, повні людей, які перебувають там тільки тому, що хтось їх змусив. Галас сказав, що багато людей стурбовані тим, що, якщо їх призвуть в армію, то автоматично відправлять на передову, але, за його словами, це не так.

"Якщо ви фахівець, наприклад, який на громадянці займався ІТ, бухгалтерією, управлінням проєктами, навіть кухарі, клерки теж потрібні Збройним силам... і ви теж можете зробити досить великий внесок у загальну перемогу, вступивши до лав ЗСУ", - сказав він.

Один власник бізнесу з Києва розповів CNN, що вивчав варіанти задовго до того, як отримав повідомлення поштою. За його словами, він знав, що це станеться, але не знав, коли. "Я готувався до цього десь рік або півроку. Я розмовляв із друзями, які служать, розпитував їх про все", - розповів 35-річний чоловік, пояснивши, що його мета - знайти підрозділ, який йому підійде.

Наразі чоловік перебуває в навчальному центрі і за кілька місяців піде в армію, тому CNN не може назвати його ім'я. Зараз він розглядає два варіанти - розвідувальні або зенітно-ракетні війська.

Галас сказав виданню, що, на його думку, мобілізаційна кампанія йде не дуже добре, тому що вона не дає людям достатньо інформації. "Це відлякує людей. Вони не знають, що відбувається в бойових бригадах, і їм це потрібно пояснювати", - сказав він.

Галас зазначив, що, незважаючи на початкове занепокоєння, багато солдатів добре адаптуються до нового життя, навівши як приклад молодого ІТ-фахівця, якого нещодавно мобілізували. "Щойно він приєднався до цієї команди, він побачив, що життя в піхотному підрозділі - це не те, що уявляють собі цивільні. Так, це небезпечно і складно. Але хороші люди є, а погані не залишаються. Є почуття товариства. І це важливо", - пояснив він.

Але не всі здатні пристосуватися до реалій життя на передовій. Командир, який побажав залишитися невідомим, розповів про ще одну проблему з мобілізацією, заявивши, що останнім часом деякі новобранці не пройшли необхідної підготовки, щоб протистояти тиску.

"Піхотинцям, яких відправляють на передову, необхідно пройти спеціальну підготовку, щоб зробити з них по-справжньому професіоналів. Тому що вони приходять сюди, кидають зброю і тікають зі своїх позицій", - сказав він.

"У нинішніх військових і тих, хто збирається служити, має бути мотивація. Ми не можемо використовувати методи, які використовує РФ", - додав він.

Але армія явно не для всіх, як зазначається, видання поговорило з однією людиною, яка сповнена рішучості уникнути служби, незважаючи ні на що. "Я не хочу вбивати людей і в принципі не готовий до цього...", - сказав він. Чоловік додав, що якщо отримає повістку в армію, то покине країну.

Закон про мобілізацію

16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Він передбачає низку нових обмежень для військовозобов'язаних, а також компенсації для військовослужбовців.

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