В Росію тільки з цього напрямку повернули майже 600 мобілізованих.

Російські "мобіки" відмовляються брати участь у бойових діях. Після бунтів частину з них повертають на територію РФ.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу, наразі тільки з території Луганської області в Росію повернули до 600 мобілізованих.

"Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії", - йдеться у повідомленні.

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Бунти російських "мобіків"

Більшість мобілізованих з Росії розуміють, що їхня функція в Україні - ставати гарматним м'ясом. Тому вже за кілька днів на фронті вони влаштовують бунти та намагаються усіма силами повернутися додому.

Нещодавно "мобіки" з Новосибірської області РФ попросили повернути їх додому через важку ситуацію у зоні бойових дій. Мобілізовані заявили, що після приїзду на фронт вони місяцями сидять в окопах і просто чекають на "прильоти".

Згодом стало відомо, що російських "мобіків", які воювали на Сватівському напрямі, змушують підписати контракт. Командування морить їх голодом, поселило просто неба і погрожує кримінальними справами.

Згодом ЗМІ повідомили, що велика кількість мобілізованих відступила зі своїх позицій на фронті за наказом командира. Тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві. Окупанти написали лист до Путіна.

Деякі "мобіки" не витримують суворих реалій війни, тому тікають додому зі зброєю. Нещодавно з-під Сватового в РФ втекли 8 дезертирів з кулеметами.

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