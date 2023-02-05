Російські "мобіки" відмовляються брати участь у бойових діях. Після бунтів частину з них повертають на територію РФ.
Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу, наразі тільки з території Луганської області в Росію повернули до 600 мобілізованих.
"Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії", - йдеться у повідомленні.
Бунти російських "мобіків"
Більшість мобілізованих з Росії розуміють, що їхня функція в Україні - ставати гарматним м'ясом. Тому вже за кілька днів на фронті вони влаштовують бунти та намагаються усіма силами повернутися додому.
Нещодавно "мобіки" з Новосибірської області РФ попросили повернути їх додому через важку ситуацію у зоні бойових дій. Мобілізовані заявили, що після приїзду на фронт вони місяцями сидять в окопах і просто чекають на "прильоти".
Згодом стало відомо, що російських "мобіків", які воювали на Сватівському напрямі, змушують підписати контракт. Командування морить їх голодом, поселило просто неба і погрожує кримінальними справами.
Згодом ЗМІ повідомили, що велика кількість мобілізованих відступила зі своїх позицій на фронті за наказом командира. Тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві. Окупанти написали лист до Путіна.
Деякі "мобіки" не витримують суворих реалій війни, тому тікають додому зі зброєю. Нещодавно з-під Сватового в РФ втекли 8 дезертирів з кулеметами.