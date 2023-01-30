Рідні окупантів поскаржилися, що на їхніх близьких тиснуть.

Російських "мобіків", які воювали на Сватівському напрямі, змушують підписати контракт. Командування морить їх голодом, поселило просто неба і погрожує кримінальними справами.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости", про це рідні "мобіків" розповіли у відеозверненні. Йдеться про військовослужбовців розвідроти 346 мотострілецького полку.

За версією рідних "мобіків", минулого тижня їх вивезли зі звичного місця дислокації та поселили у лісосмузі Луганської області. Військовим заявили, що їхній полк розформували, тому їх відправляють у підпорядкування іншої частини. Задля цього нібито необхідно підписати відповідний контракт про добровільну участь у штурмових загонах. При цьому жодних документів про переведення їм не надали.

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"Багато хто відмовився підписувати контракт, і на них почало чинити тиск командування. Погрози, приниження, мобілізованих відрізали від забезпечення, тому харчуватися припадатиме на особисті запаси, пити з джерела, а спати на голій землі просто неба. Солдатам пригрозили, що за таких умов вони житимуть до підписання контракту, а якщо когось із них побачать у межах блокпоста, відкриють "вогонь на ураження". У деяких випадках чоловікам стріляли під ноги, у деяких — замикали у свинарнику. Все це нібито має мотивувати їх до підписання контракту. Військовим регулярно погрожують і кримінальною статтею: так, на вихідних їм заявили, що тих, хто відмовився від контракту, вивезуть "в яму" як дезертирів, і там вони будуть поки що таки не погодяться на службу в штурмовому загоні", - пише канал.

Родичі військових записали відеозвернення до диктатора Володимира Путіна. Жінки наголошують, що їхні близькі "не дезертири, не боягузи і не зрадники". "Мобіки" нібито й надалі готові брати участь у війні, але після належного оформлення у складі іншого підрозділу, перепідготовки та відпустки.

Мобілізація в Росії: головні новини

23 січня 2023 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав росіянам про те, що часткова мобілізація на території РФ все ще діє, адже вона охоплює не тільки військову службу, а й заходи, необхідні для забезпечення завдань військового апарату.

Російські прикордонники не випускають вихідців з країн СНД з громадянством Росії. З проблемою зіткнулися уродженці Киргизстану та Таджикистану, які намагалися виїхати на батьківщину. Аргументують це тим, що людей включено до "мобілізаційного списку".

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що у разі мобілізації ще 500 тисяч росіян, про плани РФ здійснити яку говорять дедалі частіше, у країни-агресора виникнуть проблеми з їх забезпеченням.

Водночас російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що без мобілізації Росія далі воювати не зможе. Проте постійно поповнювати особовий склад армії РФ за рахунок мобілізованих майже неможливо.

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