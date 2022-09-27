Наразі російські загарбники мобілізують не всіх, а "частково".

На Луганщині окупанти почали примусову мобілізацію медиків. Але не всіх, а деякий список професій.

Як написав у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі російські загарбники мобілізують "частково".

"Мобілізація часткова – забирають поки що лише хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. При призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій. У всіх військкоматах вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та перебуває на території так званої "лнр". Хірурги, анестезіологи та травматологи будуть призиватися до 60 років, медсестри, фельдшери – до 55", - написав він. Відео дня

Гайдай зауважив, що це свідчить про те, що із резервом у ворога насправді не все так добре, як кажуть у російських ЗМІ.

Мобілізація у РФ: що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Експерти відзначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Президент України Зеленський підкреслив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це і удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

Громадянам РФ масово відмовляли у в'їзді на грузинську територію.

25 вересня відразу в декількох регіонах Росії почалися масові протести проти мобілізації зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії і Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників складали жінки-матері і дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

За даними розвідки Британії, Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою.

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