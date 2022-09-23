Як зазначив Гайдай, як виглядають так звані комісії і чи мають вони при собі зброю поки такої інформації немає.

Російські окупанти в Луганській області почалитак званий референдум, на якому люди "голосують" на кухні та у дворі.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти позакривали міста на виїзд, людей не випускають, щоб не втрачати "голоси". Сьогодні стартувало "голосування" на "організованих місцях у придомових територіях". Простіше - заповнюють якісь папірчики на кухнях у квартирах та дворах", - розповів Гайдай.

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Він зазначив, що це виглядає це вкрай дивно, "конфіденційністю і не пахне".

Як зазначив Гайдай, як виглядають так звані комісії і чи мають вони при собі зброю поки такої інформації немає.

"Поквартирний/подворовий обхід - це суто заради перевірки помешкань на виявлення чоловіків. Окупанти просто шукають "гарматне м‘ясо"", - сказав Гайдай.

"Нагадую, що за участь та організацію псевдореферендуму передбачена відповідальність. Покарано буде всіх причетних!", - попередив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу засудили плани РФ провести незаконні "референдуми". У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України.

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