Загарбники роздаватимуть повістки пацієнтам й лікарям-чоловікам.

Окупанти планують влаштовувати рейди по лікарнях на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області. Загарбники роздаватимуть повістки пацієнтам і лікарям-чоловікам.

Про це пише 24 канал

Таке рішення російські окупанти прийняли через велику кількість чоловіків, яких вони не можуть відправити в якості "гарматного м'яса" проти України. Потенційні солдати просто показують довідки про інвалідність.

Відзначається, що бойовиків "ЛДНР" турбує те, що схеми отримання групи інвалідності заважають їм наживатися на продажу життя і можливості не йти на війну "гарматним м'ясом".

Ділки пропонують або виїхати в Росію, або надати "бронь". Така послуга коштує від 500 до 2500 доларів, але при цьому немає ніяких гарантій.

Тепер окупанти будуть кілька тижнів відловлювати чоловіків в лікарнях і поліклініках. Мобілізувати планують як пацієнтів, так і лікарів, які не погодяться ділитися грошима за фейкову довідку про інвалідність.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти запрошують жителів Лисичанська та Сєвєродонецька на роботу, а потім вручають їм повістки.

За даними розвідки Великобританії, керівництво Кремля намагається розконсервувати мобілізаційні кошти в економіці без оголошення мобілізації

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