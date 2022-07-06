Очільник російської Держдуми дав пораду народним обранцям щодо відпусток.

Спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін "направив" російських депутатів у самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Володін в ефір пропагандистського телеканалу "Звезда" запропонував народним обранцям Росії під час відпустки влітку вирушити у квазіреспубліки.

"Там (у "ЛДНР" - Ред.) більше мільйона громадян РФ, це виконання своїх депутатських обов'язків", - заявив спікер.

Нагадаємо, у 2014 році Росія захопила український Крим, а потім вдерлася на частину Донецької та Луганської областей й підтримала бойовиків, які на частині території цих регіонів оголосили про створення так званих "ДНР" та "ЛНР".

Пізніше - рано вранці 24 лютого, російські війська зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну. Кремль назвав дії своїх військ "спецоперацією" для "денацифікації" та "демілітаризації" української держави.

Наприкінці червня президент РФ Володимир Путін заявив, що кінцева мета війни в Україні - "захист Донбасу і створення умов, що гарантують безпеку Росії".

Варто зазначити, що лише в одному Маріуполі Донецької області через дії окупантів загинули понад 20 тисяч осіб, було зруйновано багато будинків, і почалася медична катастрофа.

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