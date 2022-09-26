В Росії 21 вересня оголосили часткову мобілізацію, проте вона не вплине на перебіг війни в Україні.

Часткова російська мобілізація не вплине на перебіг війни в Україні.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив військовий експерт полковник Сергій Грабський.

За його словами, у росіян немає часу, аби підготувати мобілізованих.

Відео дня

"Саме тому ми спокійно відносимося до новин про часткову мобілізацію в Росії, тому що в нас є резерв, можемо ще призвати людей. У них часу немає. Вони також залежать від політичного, економічного тиску, який наростає і наростає", - пояснив Грабський.

Експерт пояснив, що мобілізація не вплине на перебіг війни, адже у Росії просто немає часу.

"Вже надто пізно. Після того, як Україна оговталася, вони просунулися лише на Луганщині та тільки на відстань менш ніж 50 кілометрів. З того часу, з квітня, коли вони оголосили про намір захопити Донбас, більшого просування не було", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

Водночас у Державній Думі Російської Федерації заявили, що в країні не буде загальної мобілізації.

Згодом стало відомо, що повістки отримували навіть люди, які не знаходяться у резерві. У низці міст відбулися акції протесту, лише в одному відділі поліції Санкт-Петербурга знаходяться 27 заарештованих. Багато росіян захотіли покинути країну, зокрема, на кордоні з Грузією утворився затор. Громадянам РФ масово відмовляли у в'їзді на грузинську територію.

25 вересня одразу в кількох регіонах Росії розпочалися масові протести проти мобілізації, зокрема, в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якутії. За повідомленнями ЗМІ, основний склад протестувальників становили жінки – матері й дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

Вас також можуть зацікавити новини: