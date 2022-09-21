За його словами, окупанти не будуть готувати мобілізованих і забезпечувати їх необхідним для фронту.

Мобілізовані росіяни можуть з'явитися в Україні десь за три тижні, а на формування умовного полку піде близько двох днів.

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Михайло Притула.

"Росіяни не будуть готувати мобілізованих. Ми бачимо на фотографіях військовополонених речові мішки 1945 року з прив’язними на ремінцях плащ-палатками - брезентова ряднина розміром 1,5 на 1,5 метра, в якій треба жити. З усім цим, з каскою вони йдуть у бій, так, як бійці Червоної Армії у 1945 році. Це все, що їм дається. Більше нічого не треба. Пляшка, лопатка - це вся амуніція, бо довго жити їм на полі бою не треба, відповідно і готувати їх там ніхто не буде", - пояснив він.

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За словами Притули, Росії потрібно близько тижня, щоб умундирувати, екіпірувати, підписати документи з новими мобілізованими.

"Для того, щоб відмобілізувати, наприклад, полк в тисячу осіб достатньо оргядра у кількості 5-6 осіб і вони це зроблять за буквально 2 дні. Це процеси, які навчені люди роблять швидко. Умундирувати, екіпірувати, підписати документи - на все це піде тиждень. Ще тиждень -10 днів доставка полку ешелонами з Далекого Сходу. А далі пішки будуть йти до передка плюс бюрократія. Десь три тижні потрібно, щоб відмобілізувати більш-менш значиму силу і кинути її в бій", - підсумував експерт.

Нагадаємо, як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

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